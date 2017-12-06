Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения
В Прикамье откроют более 30 особых кабинетов, где специально обученные врачи будут вести прием возрастных пациентов. Об этом говорили на конференции «Гериатрия - инвестиции в будущее». Участие в мероприятии приняла главный врач-гериатр страны Ольга Ткачёва. Она отметила, что Прикамье вошло в число регионов, участвующих в пилотном проекте Минздрава «Территория заботы», в рамках которого в крае создается трехуровневая система оказания медицинской помощи пожилым людям. Гериатрические кабинеты уже открылись в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Березниках.
Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ: "Гериатр - это человек с энциклопедическими знаниями, он выполняет роль, если хотите, менеджера. Он занимается хроническими заболеваниями пожилого человека и кроме того, в спектр внимания гериатра входят социальные вопросы. Гериатр должен обращать внимание, с кем живет пенсионер, на какие средства, как живет".
Улучшение здоровья пожилых людей является одним из направлений проекта «Старшее поколение» партии Единая Россия. В Прикамье в рамках его реализации идет информирование пожилых людей о создании гериатрической службы. Работа медиков синхронизирована с социальными службами. Продолжается обучение врачей-гериатров.
Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "У нас на сегодняшний день в Пермском крае 800 тысяч пенсионеров, через 10 лет их будет уже 1 млн. То есть на каждого работающего человека один пенсионер. И уже сегодня надо к этому готовиться, и наша задача в рамках проекта «Старшее поколение» «Единой России» как раз и будет организовать эту взаимосвязь с новыми врачами и с новым направлением в медицине".
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