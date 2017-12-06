«Фольксваген Тигуан»: испытание бездорожьем

В Перми представили новый "Фольксваген Тигуан" на реальном бездорожье. Новинка немецкого автопрома при этом предлагается с предновогодними скидками.

Кроме стандартного маршрута, который обозначен синим цветом, клиентам салона «Фольксваген Центр Пермь» предлагают еще один - красный. Услуга тест-драйв предоставляется бесплатно, для оформления поездки необходимо только наличие водительского удостоверения.

Эта часть тейст-драйва - для тех, кто хочет познакомиться с внедорожными характеристиками модели. Илья Демченко остановился на новом «Фольксваген Тигуан». До семейного дачного участка нужно добираться по бездорожью, поэтому качественная подвеска - это главный аргумент. Автомобиль ведёт себя отлично и в городе.

Система активного управления меняет настройки в зависимости от рельефа местности. Это позволяет предотвращать пробуксовку и блокировку колес, обеспечивая надежное сцепление практически с любой дорожной поверхностью.

В новом «Тигуане» существенно доработана подвеска. Здесь по-прежнему используются алюминиевые детали для того, чтобы избежать коррозии. И главное - расстояние от нижней точки и до земли 20 сантиметров. Этого вполне хватает, чтобы преодолевать суровые уральские дороги.

В салоне новый «Фольксваген Тигуан» доступен по специальной цене – от 1 249 000 рублей с учетом трейд-ин. В базовую версию входит многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом и система контроля дистанции с функцией экстренного торможения.