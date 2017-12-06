Юные каратисты привезли с международных соревнований 17 медалей

На вокзале Пермь-2 встречали пермских каратистов. 10 ребят из спортшколы «Пересвет», самому младшему из которых всего 6 лет, привезли с международных игр боевых искусств 17 медалей, 8 из них золотые. На соревнованиях российская сборная заняла первое место, и пермские юниоры оказались главным залогом этой победы.

Ребята занимаются в Верхнемуллинской школе. Всего в секции карате 20 человек. Свой грандиозный успех юные спортсмены намерены повторить уже на следующих соревнованиях в феврале следующего года.