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Юные каратисты привезли с международных соревнований 17 медалей

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каратисты

На вокзале Пермь-2 встречали пермских каратистов. 10 ребят из спортшколы «Пересвет», самому младшему из которых всего 6 лет, привезли с международных игр боевых искусств 17 медалей, 8 из них золотые. На соревнованиях российская сборная заняла первое место, и пермские юниоры оказались главным залогом этой победы.

медали

Ребята занимаются в Верхнемуллинской школе. Всего в секции карате 20 человек. Свой грандиозный успех юные спортсмены намерены повторить уже на следующих соревнованиях в феврале следующего года. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 06.12.2017 в 10:34 в рубрике - Вести Пермь

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