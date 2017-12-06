По заслугам

В Нижнем Новгороде полпред президента в ПФО Михаил Бабич по поручению главы государства вручал награды людям, чья деятельность заслужила самой высокой оценки. Среди них многодетные родители, деятели образования, науки и культуры, представители промышленности и сельского хозяйства, структур государственного управления. Один из награжденных – пермяк, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. Он удостоен медали Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Представительный орган является консервативным по своей сути. Качество его работы в стабильности. Мне кажется, что очень важным для нас является то, что на протяжении многих лет мы принимали очень правильные сбалансированные бюджеты. И сегодня с гордостью можем сказать, что у Пермского края хороший бюджет, социально направленный, без долгов, без дополнительных обязательств. Это позволит иметь хороший фундамент для развития, для перспективы".