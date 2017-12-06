Спортсмены с нашего двора

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самбо

В Пермском крае создан совет по физической культуре и спорту. Уже есть первая идея, одобренная краевыми властями – вскоре в каждом дворе должен появиться свой тренер, который будет заниматься с детворой. Более глубокие концепции будут обсуждаться на следующем заседании. Что за реформа грядет?

Желающих заниматься самбо немало, говорит тренер, вот только дети приходят очень слабые.

Николай Порядин, тренер спортивной школы «Витязь»: "Раньше дети были заняты на разных уровнях. Во дворе занимались, и ДЮСШОРы были, уровень разный, разные тренера работали".

Тему развития массового спорта обсудили на первом совете по спорту при губернаторе. В 2018 на эту сферу планируют выделить 1,8 млрд. Почти 200 млн направят на ввод хоккейных и футбольных площадок во дворах, межшкольные стадионы и ремонт.

Александр Богачев, президент РОО «Федерация легкой атлетики Пермского края»: "Это фундаментальная проблема, откуда вырастают другие. Массовый спорт порождает спорт высших достижений".

Для того чтобы вовлечь людей в массовый спорт, разработаны проекты. В каждом дворе должен появиться свой тренер, а за достижения будут давать гранты.

совет по физической культуре и спорту

Один из проектов подразумевает соревнования между школьными клубами. Сначала на местном, потом на краевом уровне. Победитель получает грант на развитие спорта в своей школе.

На совете подвели итоги года. В 2017 году провели около 800 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 54 тысяч жителей края. Построено 13 школьных объектов, 5 хоккейных коробок, отремонтировали 9 школьных спортзалов. Развитие спорта в приоритете краевых властей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам надо и школьников вовлекать сверх школьной программы, и детишек, которые не учатся в этой школе, но живут рядом, и взрослых, кто на этой инфраструктуре, мы тоже хотим вовлечь. И здесь надо четко определить, во что будем вовлекать".

 В следующий раз совет по спорту соберется в феврале с готовыми концепциями развития. 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Власть

Опубликовано: 06.12.2017 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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