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Полмира будет есть палочками из коми-пермяцкой березы

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палочки

В Китае в скором времени есть будут палочками из коми-пермяцкой березы. В окрестностях Кудымкара завершается строительство лесопилки, хозяин которой гражданин Китая, намерен пустить отходы производства на палочки для еды. Рабочих набирает местных, станки привез с родины.

Эти цеха пока пусты, но уже в следующем году здесь будет полным ходом идти работа. Предприятие «Лесинвест» возрождают промышленники из Китая. Российских соседей заинтересовала береза. Планируют производить до 25 тысяч кубических метров доски и до 8,5 тонн китайских палочек.

Двумар Лолю, директор производства компании «Лесинвест»: "Будем приглашать специалистов из Китая. Также будем нанимать местное население, коми-пермяков".

Как говорит директор производства, в Китае палочки делают из бамбука. Из верхней части - одноразовые, которые используют в общепите, а из сердцевины – элитные, многоразовые, для дома. В Кудымкаре отходы производства будут перерабатывать и в итоге получат одноразовые палочки.

Палочки - в рестораны и кафе, а доску повезут прямиком в Китай на мебельное производство. Еще 5 месяцев назад на этой территории была полная разруха. Уже сейчас создано 8 пилорамных комплексов, 16 пилорам, 2 сушильные камеры. В ближайшее время они будут полностью оборудованы.

лесопилка

Все это располагается на территории в 14 гектаров. Помимо этого гаражи для спецтехники, котельная. Сушильные камеры за один раз могут вместить до 1200 кубов древесины.

В начале следующего года начнут набирать работников. Сперва требовали обязательное знание китайского языка. Теперь иностранный язык не требуется, и готовы взять в команду местных жителей. Зарубежные специалисты будут обучать коми-пермяков. Ведь вся техника, станки, программное обеспечение на китайском языке.

Конечно, кое-то качает головой. Жаль отправлять на чужбину родной лес. И неважно в виде досок или палочек для еды. С другой стороны – взамен китайцы дают сто рабочих мест, отчисления в бюджет и т.д. А еще можно повод для гордости усмотреть – полмира будет есть палочками из коми-пермяцкой березы.

 

Дмитрий Буланов

Метки: в Пермском крае, В России, В мире, Экономика, в Кудымкаре

Опубликовано: 06.12.2017 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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