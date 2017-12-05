«Золотой полоз»: Продолжение следует...

Театр Балет Евгения Панфилова представил премьеру - спектакль по сказке Павла Бажова.

Такой сложный и сказочный грим впервые у артистов балета Евгения Панфилова. На каждого танцора у художника по гриму уходит почти час.

В соседней гримёрке расположился московский ансамбль «Репей». Гости из столицы аккомпанируют танцорам, используя старинные коми-пермяцие дудки пыляны. В древние времена на них играли только женщины. Причём техника игры достаточно сложная, нужно выдыхать намного больше воздуха, чем успеваешь вдохнуть, из-за чего исполнители нередко испытывают лёгкое головокружение и погружаются в лёгкий транс.

В итоге получается так называемое соборное музицирование, то есть каждый музыкант играет только один звук. Партитуру для пылян, впрочем, как всю музыку к балету «Золотой полоз» создал Игорь Машуков.

Всё это плюс хореография Сергея Райника на сцене большого зала филармонии воплотилось в одноактный балет «Золотой полоз» по сказу Бажова «Золотой волос»

Разница в названиях сказки и балета не случайна. Хореограф развернул сказку о девушке с золотыми волосами, которую отец не отпускает замуж, совершенно в другую сторону. В своём балете Сергей Райник на первый план вывел самого Полоза. В сказке он почти не фигурирует, но здесь Алексей Расторгуев сделал его вполне законченным и понятным образом.

В балете на сцене много символов. Есть очевидные и понятные всем. А есть, те что правильно расшифровать может лишь сам автор.

В любом случае это лишь первая часть трилогии. Как теперь это модно - продолжение следует. Ещё две части "Золотого полоза" зрители увидят до конца 2018 года.