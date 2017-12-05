Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

«Золотой полоз»: Продолжение следует...

смотреть видео

Золотой полоз

Театр Балет Евгения Панфилова представил премьеру - спектакль по сказке Павла Бажова.

Такой сложный и сказочный грим впервые у артистов балета Евгения Панфилова. На каждого танцора у художника по гриму уходит почти час.

В соседней гримёрке расположился  московский ансамбль «Репей».  Гости из столицы аккомпанируют танцорам, используя старинные коми-пермяцие дудки пыляны.  В древние времена на них  играли только женщины.  Причём техника игры достаточно сложная, нужно выдыхать намного больше воздуха, чем успеваешь вдохнуть, из-за чего исполнители нередко испытывают лёгкое головокружение и погружаются в лёгкий транс.

Золотой полоз

В итоге  получается так называемое соборное музицирование, то есть каждый музыкант играет только один звук. Партитуру для пылян, впрочем, как всю музыку к балету «Золотой полоз» создал Игорь Машуков.

  Всё это плюс хореография Сергея Райника на сцене большого зала филармонии воплотилось в одноактный балет «Золотой полоз» по сказу Бажова «Золотой волос»

 Разница в названиях сказки и балета не случайна.  Хореограф развернул  сказку о девушке с золотыми волосами, которую  отец  не отпускает замуж, совершенно в другую сторону. В своём балете Сергей Райник  на первый план вывел самого Полоза. В сказке он почти не фигурирует, но здесь Алексей Расторгуев сделал его вполне законченным и понятным образом.  

В балете на сцене много символов. Есть очевидные и понятные всем. А есть, те что правильно расшифровать может лишь сам автор.

В любом случае это лишь первая часть трилогии. Как теперь это модно - продолжение следует. Ещё две части "Золотого полоза" зрители увидят до конца 2018 года.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 05.12.2017 в 18:03 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

Воронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получится

За нами Москва, отступать некуда!

Пермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате Европы

Кунгурской федерации бокса исполнилось 20 лет

Пермяков ждут изменения в движении электричек

Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Пермь. Вести-Спорт

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

Обратите внимание

в Перми

«Золотой полоз»: Продолжение следует...

Театр Балет Евгения Панфилова представил премьеру - спектакль по сказке Павла Бажова.
смотреть видео читать05.12.2017 в 18:03
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

«Легенда о Коловрате» возглавила отечественный кинопрокат.
смотреть видео читать05.12.2017 в 17:11
Метки: в Перми, В России, Кино, Культура

В Пермском крае увеличится количество КОИБ

Избирательная комиссия Пермского края получит дополнительно 116 Комплексов обработки избирательных бюллетеней.
читать05.12.2017 в 16:37
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

За нами Москва, отступать некуда!

В Перми у монумента героям фронта и тыла прошла памятная церемония, посвященная годовщине битвы под Москвой.
смотреть видео читать05.12.2017 в 16:24
Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае

«Амкар» уступил «Уфе» 3:0

Футболисты пермского «Амкара» крупно уступили в Уфе.
смотреть видео читать05.12.2017 в 16:02
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

В России

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

«Легенда о Коловрате» возглавила отечественный кинопрокат.
смотреть видео читать05.12.2017 в 17:11
Метки: в Перми, В России, Кино, Культура

За нами Москва, отступать некуда!

В Перми у монумента героям фронта и тыла прошла памятная церемония, посвященная годовщине битвы под Москвой.
смотреть видео читать05.12.2017 в 16:24
Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае

Пермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате Европы

Пермская дзюдоистка Ксения Чибисова принесла знаменитому клубу «Явара-Нева» победу в командном чемпионате Европы.
смотреть видео читать05.12.2017 в 16:23
Метки: В России, в Пермском крае, Спорт, Общество

«Амкар» уступил «Уфе» 3:0

Футболисты пермского «Амкара» крупно уступили в Уфе.
смотреть видео читать05.12.2017 в 16:02
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

«Открытый Юг»: Сочи круглый год

В период межсезонья стартовала программа «Открытый юг», которая по опыту прошлых лет пользуется большим спросом.
смотреть видео читать05.12.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

«Золотой полоз»: Продолжение следует...«Золотой полоз»: Продолжение следует...

Детская школа искусств отметила юбилейДетская школа искусств отметила юбилей

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

Воронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получитсяВоронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получится

В Пермском крае увеличится количество КОИБВ Пермском крае увеличится количество КОИБ

За нами Москва, отступать некуда!За нами Москва, отступать некуда!

Пермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате ЕвропыПермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате Европы

«Амкар» уступил «Уфе» 3:0«Амкар» уступил «Уфе» 3:0

«Парма» одержала победу над VEF«Парма» одержала победу над VEF

Кунгурской федерации бокса исполнилось 20 летКунгурской федерации бокса исполнилось 20 лет

Пермяков ждут изменения в движении электричекПермяков ждут изменения в движении электричек

Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДДСтарый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Остановки «Рубин» и «Экран» хотят переименоватьОстановки «Рубин» и «Экран» хотят переименовать

Как попасть в «Золотой резерв»?Как попасть в «Золотой резерв»?

Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»

Власти Перми проверят, как чистят дворы от снегаВласти Перми проверят, как чистят дворы от снега

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь крайДарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобусК пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

«Открытый Юг»: Сочи круглый год«Открытый Юг»: Сочи круглый год

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займовПрикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

На борьбу со снегом вышли 220 машинНа борьбу со снегом вышли 220 машин

Вести Кудымкар 04.12.2017Вести Кудымкар 04.12.2017

Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомныхПункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru