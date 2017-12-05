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Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

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Коловрат

Оправдать ожидания обязан. При том что имя известное - Евпатий Коловрат - саму легенду о герое, который прослыл первым богатырем на Руси, знают немногие.

Создатели не стремились к стопроцентной достоверности. Русь в фильме предстает такой, какой многие ее знают по сказкам. Чтобы создать декорации, использовали компьютерную графику. На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве выстроили самый большой в Европе хромакей - зеленый экран, на котором уже дорисовывали и виды Рязани, и батальные сцены.

Саундтрек - это рок и классика. Невероятное сочетание оркестра и электрогитары. В главных ролях известные актеры - Илья Малаков, Александр Ильин младший, Юлия Хлынина, Алексей Серебряков. От них порой требовалось невозможное - трюки зачастую выполняли сами.

 В итоге получился наполненный юмором фильм и о любви, и о настоящем мужестве.

Прикоснуться к легенде о Коловрате в Перми можно ежедневно.

Метки: в Перми, В России, Кино, Культура

Опубликовано: 05.12.2017 в 17:11 в рубрике - Вести Пермь

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