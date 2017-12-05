Воронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получится
Возле деревни Мостовая прямо на дороге образовался провал.
Пока яму обходят и объезжают по лесу. Несколько недель назад воронка на дороге была небольшой ямой, все изменилось с первыми морозами, провал резко увеличился в размерах.
Дорога ведет к паромной станции, сейчас она закрыта. Летом в часы пик ей пользуются сотни дачников и жителей окрестных деревень, для того чтобы попасть в Кунгурский район.
Карстовую воронку исследовали геодезисты. Вывод - просто засыпать глубокую яму не получится, необходимы более тщательные исследования. В районе провала в почве содержатся сульфаты, они легко растворяются под воздействием грунтовых вод. В результате образуются подземные полости.
Ольга Кадебская, заведующая лабораторией-стационаром Горного Института УрО РАН: «Ничего удивительного нет, там карсты везде, вообще дорогу лучше оттуда переносить».
Подобных провалов в окрестных деревнях - десятки. Несмотря на отсутствие геологического образования, в поведении карстовых пород местные жители разбираются лучше любого ученого.
Пока провал ощутимо ударил по любителям зимней рыбалки. До реки приходится добираться в объезд по плохой дороге. Но все может измениться, когда выпадет снег и начнет работать зимняя переправа. Сотни человек могут остаться без «короткого» пути из Кунгурского в Пермский район.
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