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За нами Москва, отступать некуда!
В России отмечают День воинской славы. В Перми у монумента героям фронта и тыла прошла памятная церемония, посвященная годовщине битвы под Москвой. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск. Битва проходила на территории около 1000 километров и длилась 203 дня и стала решающей в дальнейшей победе. В возложении цветов в Перми приняли участие представители власти, силовых структур, школьники и кадеты, а также ветераны.
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