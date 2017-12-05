За нами Москва, отступать некуда!

В России отмечают День воинской славы. В Перми у монумента героям фронта и тыла прошла памятная церемония, посвященная годовщине битвы под Москвой. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск. Битва проходила на территории около 1000 километров и длилась 203 дня и стала решающей в дальнейшей победе. В возложении цветов в Перми приняли участие представители власти, силовых структур, школьники и кадеты, а также ветераны.