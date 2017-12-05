Пермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате Европы
Пермская дзюдоистка Ксения Чибисова принесла знаменитому клубу «Явара-Нева» победу в командном чемпионате Европы. Женская команда питерского клуба, выиграв две встречи, вышла в финале против испанского клуба «Валенсия», за который выступали легионеры, в том числе из Японии. Предстояло провести 5 схваток, решающая оказалась за Ксенией Чибисовой.
Ксения по-прежнему живет в Перми, тренируется у Алексея Оборина, в национальной сборной – у Константина Философенко, за клуб «Явара-Нева» выступает по приглашению.
Ксения Чибисова, МС по дзюдо: "Очень серьезная встреча, все настраивались, но к моему выходу у нас был равный счет, и моя встреча оказалась решающая. Боролась я с японкой, на Чемпионате мира я проиграла ей, и на олимпиаде она была".
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