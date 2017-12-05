Кунгурской федерации бокса исполнилось 20 лет. В свой юбилей спортсмены решили выяснить, кто сильнее: Кунгур или Пермский край. По результатам девяти боев победу в общем зачете одержали кунгуряки - 6:3. Поддержать боксеров пришли не только близкие, друзья и просто любители бокса, но и кадеты. Юные патриоты тоже пробуют себя в этом виде спорта, поэтому посмотреть на профессионалов было не только интересно, но и познавательно. Праздник спорта был приурочен также к 70-летию с момента открытия в Кунгуре первой секции бокса.