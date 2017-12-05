Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Пермяков ждут изменения в движении электричек

смотреть видео

электрички

В декабре пермяков ждут изменения в движении электричек, об этом предупреждает Пермская пригородная компания. Это касается разных направлений - 5 и 7 декабря изменится расписание пригородного поезда сообщением «Пермь 2 – Кордон», он будет отправляться на 18 минут раньше в 9 часов 8 минут. А 11 и 13 декабря поезд «Пермь-2 – Кордон» ходить не будет. Четыре дня 6, 12, 19 и 21 декабря электричка сообщением «Европейская – Чусовская» будет ходить только до станции Пашия, а «Чусовская – Европейская» от Пашии будет начинать свой путь. Движения на участке «Чусовская – Пашия» не будет в обе стороны. И 15 декабря изменения в движении будут у электрички «Кукуштан – Пермь-2", она отправится из Кукуштана на 12 минут позже - в 4 часа 39 минут.

Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Это достаточно обычные изменения в расписании, и связаны они с производством ремонтных работ. Напомню пассажирам, чтобы не опоздать и не приходить раньше, сейчас удобное есть мобильное приложение, которое можно скачать на свой смартфон".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.12.2017 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Пермь. Вести-Спорт

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

«Открытый Юг»: Сочи круглый год

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

На борьбу со снегом вышли 220 машин

26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ

Как рыба в воде: Первенство Пермского края по плаванию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Обратите внимание

в Перми

Пермяков ждут изменения в движении электричек

Изменения касаются разных направлений.
смотреть видео читать05.12.2017 в 14:55
Метки: в Перми, Общество

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать05.12.2017 в 14:12
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Остановки «Рубин» и «Экран» хотят переименовать

Прежние названия давно не соответствуют действительности: кинотеатр «Экран» давно снесён, а «Рубин» «переквалифицируют» в торговый центр.
читать05.12.2017 в 12:54
Метки: в Перми, Общество

Как попасть в «Золотой резерв»?

Проект пермских властей «Золотой резерв» призван помочь талантливым школьникам найти потенциальных работодателей.
читать05.12.2017 в 12:29
Метки: в Перми, Общество, Образование

Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»

5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь».
читать05.12.2017 в 12:05
Метки: в Перми, Общество

В России

«Открытый Юг»: Сочи круглый год

В период межсезонья стартовала программа «Открытый юг», которая по опыту прошлых лет пользуется большим спросом.
смотреть видео читать05.12.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество, В России

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

Сразу два «Орфея» заняли свое заслуженное место среди наград ГТРК «Пермь».
смотреть видео читать05.12.2017 в 09:44
Метки: в Перми, В России, СМИ, Общество

Два турнира по дзюдо принесли пермячкам награды

Бронза у Эльвиры Камаловой и Линды Габдрашитовой. Серебро завоевали Ирина Якимова и Наталья Овчинникова.
смотреть видео читать04.12.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Налоги платятся - жизнь в гору катится

1 декабря физическим лицам необходимо было заплатить налоги за 2016 год.
смотреть видео читать04.12.2017 в 15:45
Метки: в Перми, Деньги, Власть, В России

Все автобусы - на предрейсовый контроль

В силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом.
смотреть видео читать04.12.2017 в 14:54
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Аварии
Лента новостей RSS каналы

Пермяков ждут изменения в движении электричекПермяков ждут изменения в движении электричек

Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДДСтарый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Остановки «Рубин» и «Экран» хотят переименоватьОстановки «Рубин» и «Экран» хотят переименовать

Как попасть в «Золотой резерв»?Как попасть в «Золотой резерв»?

Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»

Власти Перми проверят, как чистят дворы от снегаВласти Перми проверят, как чистят дворы от снега

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь крайДарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобусК пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

«Открытый Юг»: Сочи круглый год«Открытый Юг»: Сочи круглый год

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займовПрикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

На борьбу со снегом вышли 220 машинНа борьбу со снегом вышли 220 машин

Вести Кудымкар 04.12.2017Вести Кудымкар 04.12.2017

Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомныхПункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Краснокамск разоружаетсяКраснокамск разоружается

Инспекторы проверили 2 000 новогодних елейИнспекторы проверили 2 000 новогодних елей

Два турнира по дзюдо принесли пермячкам наградыДва турнира по дзюдо принесли пермячкам награды

26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ

Как рыба в воде: Первенство Пермского края по плаваниюКак рыба в воде: Первенство Пермского края по плаванию

Налоги платятся - жизнь в гору катитсяНалоги платятся - жизнь в гору катится

В УФАС рассказали о схеме -«матрешке»В УФАС рассказали о схеме -«матрешке»

Все автобусы - на предрейсовый контрольВсе автобусы - на предрейсовый контроль

«Прозрачный» капремонт«Прозрачный» капремонт

Знак «Ш» и ОСАГО изменят жизнь автомобилистовЗнак «Ш» и ОСАГО изменят жизнь автомобилистов

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru