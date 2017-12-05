В декабре пермяков ждут изменения в движении электричек, об этом предупреждает Пермская пригородная компания. Это касается разных направлений - 5 и 7 декабря изменится расписание пригородного поезда сообщением «Пермь 2 – Кордон», он будет отправляться на 18 минут раньше в 9 часов 8 минут. А 11 и 13 декабря поезд «Пермь-2 – Кордон» ходить не будет. Четыре дня 6, 12, 19 и 21 декабря электричка сообщением «Европейская – Чусовская» будет ходить только до станции Пашия, а «Чусовская – Европейская» от Пашии будет начинать свой путь. Движения на участке «Чусовская – Пашия» не будет в обе стороны. И 15 декабря изменения в движении будут у электрички «Кукуштан – Пермь-2", она отправится из Кукуштана на 12 минут позже - в 4 часа 39 минут.

Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Это достаточно обычные изменения в расписании, и связаны они с производством ремонтных работ. Напомню пассажирам, чтобы не опоздать и не приходить раньше, сейчас удобное есть мобильное приложение, которое можно скачать на свой смартфон".