Старый терминал аэропорта могут отдать ГИБДД

Старый терминал Пермского аэропорта может занять МРЭО ГИБДД Пермского края. Такую информацию в интервью изданию «Бизнес-класс» сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. 3 года назад Главное управление МВД обратилось в правительство края с просьбой оказать содействие в предоставлении помещения. Тогда с бульвара Гагарина подразделение временно переезжало в Камскую долину. Но потребность в здании есть до сих пор.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: «Здание старого аэропорта имеет отличную транспортную доступность. «Восточный, Западный, Южный обходы Перми ведут к дороге в аэропорт. При этом в центре города не будет скапливаться дополнительный поток автомобилей, которые будут приезжать для совершения регистрационных действий в ГИБДД. Поэтому я считаю, что это удобно».