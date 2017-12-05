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Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 4 декабря 2017 г. Главные темы:
-Первую победу на домашнем паркете и вторую в регулярном Чемпионате Единой Лиги ВТБ одержали баскетболисты "Пармы".
- Футболисты пермского «Амкара» крупно уступили в Уфе 0:3.
- Пермская дзюдоистка Ксения Чибисова принесла знаменитому клубу «Явара-Нева» победу в командном чемпионате Европы.
- Пермь посетил Олимпийский чемпион, Первый вице-президент Федерации легкой атлетики России – Андрей Сильнов.
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