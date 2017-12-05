Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край
В пермском Театре-Театре прошел гала-концерт краевого конкурса детского творчества «Дарования Прикамья».
Ребята постарше репетируют, помладше - рукодельничают. Театр-Театр похож на большой дом творчества юных.
За столами нет ни единого свободного места, а все потому, что здесь собралась самая творческая молодежь со всего Пермского края.
8 номинаций, дети из 48 районов края рисовали, шили, пели, вязали, лепили. Затем к ним приезжали известные педагоги, учили. Сегодня подводят итоги. В пятый, юбилейный, раз Пермь принимает конкурс «Дарования Прикамья».
Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "Чтобы в общем-то воспитывать чувство патриотизма. Только сама эта фраза звучит как-то формально, а на самом деле это ведь чувство. Получается, что нужен какой-то способ разговора с ребятами о том месте, где они живут. Причем не о каком-то месте, которого они не знают, а о том селе, которое они любят, о тех родителях, которые с ними рядом".
Конкурс поддержан Минкультом Прикамья, а проводится по инициативе женщин-депутатов Законодательного Собрания региона. Каждая вручает приз в одной из номинаций.
Семь тысяч заявок ежегодно принимают организаторы. При этом неважно, живешь ты в Перми или в глубинке. Скоро можно снова отправлять работы на сайт «Дарований Прикамья» в интернете.
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