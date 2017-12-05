К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус
В Перми к пересадочной сети электротранспорта добавится автобус 62-го маршрута «Ипподром-Микрорайон Крохалева». С ноября в Перми стало возможным пересаживаться бесплатно с одного маршрута электротранспорта на другой в течение 40 минут с покупки билета. В системе задействованы троллейбусы и трамваи. С 5 декабря добавится еще и автобус 62-го маршрута - единственный в Перми муниципальный автобусный маршрут.
Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "Пересадка была бы удобна в случае каких-то пробок, ещё каких-то ситуаций. И с учётом расписания, оно у них разное, и свой маршрут можно было бы подстроить с учётом именно этой пересадки".
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