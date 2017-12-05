«Открытый Юг»: Сочи круглый год

На Черном море вновь стартовала программа «Открытый юг». Сочи – прекрасное место для отдыха в любое время года.

Высота смотровой башни на горе Ахун 30,5 метров. Так что вид на побережье открывается прекрасный - от Лазаревского до Пицунды и Кавказских гор.

То, что лето прошло - ничего не значит. В период межсезонья стартовала программа «Открытый юг», которая по опыту прошлых лет пользуется большим спросом. В акции участвует порядка 30 санаториев и пансионатов. Это выгодное предложение для тех, кто хочет провести отпуск на море.

Екатерина Мазеина, менеджер Пермского бюро СКО:

- Внимательный персонал, современные, комфортные номера, вкусное сбалансированное питание, современное медицинское оборудование. И всё это со скидками до 50 процентов. От такого шикарного предложения вас отделяет всего один шаг. И вот я уже в городе-курорте Сочи, где ждут всех желающих!

Екатерина, официальный представитель Пермского бюро Сочинского курортного объединения, на месте проверила все санатории и пансионаты, которые участвуют в программе «Открытый юг». И сейчас гарантирует, что для каждого подберёт оптимальный вариант лечения и отдыха.

Где-то уже давно минус и лежит снег, а здесь- для отдыхающих бассейн под открытым небом, вода немного подогревается, и люди предпочитают купаться и утром, и днём, и вечером.

Желающие могут купаться и в море - оно в шаговой доступности. Чтокасается бассейнов - они есть практически везде - крытые с морской или пресной водой. Это и отдых и для здоровья полезно, так что и врачи рекомендуют.

А когда наступает вечер и город зажигает огни, тоже есть на что посмотреть. Ночные виды Сочи впечатляют точно так же, как при свете дня. Особенно, если речь идёт об олимпийском парке. Впечатлений у каждого, кто сделает свой выбор в пользу города-курорта в это время, будет достаточно, говорят туристы.