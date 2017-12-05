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← «ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

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Медведев

Лидер «Единой России», председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по видеосвязи провел прием граждан, приуроченный к 16-летию партии. На линию вышли региональные общественные приёмные Омской, Тульской областей и Пермского края. В Перми вместе с руководителем приемной Александром Бойченко в беседе с лидером единороссов посчастливилось поучаствовать и фермеру Анатолию Боровских, который пришел в этот день в приемную с реальной проблемой - не дают кредит. Выход из ситуации он видит в упрощении механизма получения льготных займов.

Анатолий Боровских, фермер: "Ферма - серьезное дело, но в нас не поверили, хотя раньше просрочек не было".

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации: "Давайте посмотрим на упрощение самого порядка, включая упрощения для упрощенки. Но и по конкретному случаю я просил бы подключиться. Я позвоню еще министру и другим коллегам".

приемная

По всей России и в Пермском крае с 27 ноября по 3 декабря проходила неделя приема граждан. Свои вопросы, помимо региональной приемной, жители могли задать на более чем тысячи площадках Прикамья. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И Пермский край лидер по числу обращений. Приемы вели депутаты-единороссы, члены Совета Федерации, главы муниципалитетов, а также руководители ведомств. Кроме того, в этом году были организованы круглые столы, передвижные приемы, call-центры и сеансы видеосвязи посредством интернет.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "С благодарностью люди относятся к тому, что они могут задать вопросы, получить ответы, самое главное - получить решение своих вопросов, с которыми они пришли в течение этой недели".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 05.12.2017 в 10:08 в рубрике - Вести Пермь

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