Как рыба в воде: Первенство Пермского края по плаванию

Интерес к Первенству Пермского края по плаванию 2017 года превысил самые смелые ожидания организаторов. В трёх подгруппах юниоров не ниже 3-го спортивного разряда разыграли 72 комплекта наград. А заявились 300 участников из 17 команд, причём не только стабильно сильных Перми, Березников, Чайковского, Осы и Горнозаводска, но и новички из Усть-Качки, Кунгура и Чусового. Мотивация понятна - по итогам краевого Первенства будет сформирована сборная региона для всероссийских стартов.

Динамика развития проявляется и в успехах прикамских пловцов на российских и международных турнирах. К примеру, пермячка Дарья Муллакаева выступала на Олимпийских играх в Бразилии. На открытии соревнований в домашнем спорткомплексе «Олимпия» спортсменке торжественно вручили корочки мастера международника. Начав с такого же старта в Перми, первая победа на Первенстве России к Дарье пришла в 15-летнем возрасте.

Дарья Муллакаева, МСМК по плаванию: "Каждый ребёнок по-своему развивается. Некоторые могут начать выигрывать в этом возрасте. Потом у них пубертатный период. Они могут либо вырасти дальше, либо уйти вниз. Это уже зависит от ребёнка, от его таланта, от силы воли. Может выйти либо очень хороший спортсмен, либо - не судьба".