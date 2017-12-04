Налоги платятся - жизнь в гору катится
1 декабря физическим лицам необходимо было заплатить налоги за 2016 год. Если вы этого не сделали, то уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых в свою очередь может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.
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