26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ
Во Всемирный день борьбы со СПИД в Перми работали пункты, где можно было анонимно сдать тест и в течение нескольких минут узнать свой ВИЧ-статус. Согласно статистике, сегодня в Прикамье 26,5 тысяч зарегистрированных случаев выявления вируса. В российском рейтинге регион занимает 11 место. Самый распространённый способ заражения - примерно три четверти случаев - связан с употреблением наркотиков, в последнее время все чаще встречается и половой способ передачи.
Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "Мы не хотим скрывать эту заболеваемость. Более того, мы заинтересованы в 100% выявлении этого заболевания и год от года будем наращивать скрининг населения. То есть чем больше населения мы через этот скрининг проведем, тем больше мы будем знать о всех зараженных".
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