В УФАС рассказали о схеме -«матрешке»

В Пермском УФАС рассказали о нарушении городской администрацией статьи о защите конкуренции. В антимонопольную службу поступила жалоба от одного из ТСЖ. Как было выявлено в ходе проверки, получение субсидий в рамках программы «Комфортная городская среда» не соответствовало регламенту. Заявки должны были оцениваться по определенной шкале критериев, но по факту финансирование получали другие лица с наименьшим количеством баллов, зато по рекомендации экспертов. На имя главы администрации направлено предупреждение.

Александр Плаксин, исполняющий обязанности руководителя Пермского УФАС: "Необходимо изменить существующие нормативные акты, определяющие порядок отбора, выплату субсидий и предусмотреть порядок ранжирования, исходя из набранных баллов. Если предупреждение не будет исполнено, главе администрации будет выписан штраф".

Также на пресс-конференции было объявлено о возбуждении УФАС дела против «Т Плюс», Пермской сетевой компании, «Т Плюс Новые решения». По мнению антимонопольного ведомства, последняя в этом перечне компания была создана для того, чтобы искусственно завышать стоимость отопления. В результате подобной схемы-«матрешки» тарифы на тепло в Закамске в 2015 году выросли на 56%.