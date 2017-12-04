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Все автобусы - на предрейсовый контроль

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контроль

С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую, тормозную, будут специальные контроллеры. Результаты инспекции должны будут заноситься в специальный журнал.

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Аварии

Опубликовано: 04.12.2017 в 14:54 в рубрике - Вести Пермь

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