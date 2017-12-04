«Прозрачный» капремонт

Недвижимость и капремонт станут прозрачнее. Данное изменение введено по инициативе Минстроя России. Ведомство представило методику расчетов стоимости работ по капремонту, на основании которых все регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования целый ряд дополнительных параметров: цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих.