«Прозрачный» капремонт
Недвижимость и капремонт станут прозрачнее. Данное изменение введено по инициативе Минстроя России. Ведомство представило методику расчетов стоимости работ по капремонту, на основании которых все регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет.
Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования целый ряд дополнительных параметров: цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих.
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