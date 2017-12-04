Знак «Ш» и ОСАГО изменят жизнь автомобилистов. Теперь получить штраф могут водители, поменявшие резину на шипованую зимнюю, но не наклеившие на свой автомобиль знак «Ш». Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше было не больше двух автомобилей.