ГТРК «Пермь» стала обладателем двух премий Всероссийского конкурса «ТЭФИ - Регион»

Бронзовую статуэтку «Орфей» работы Эрнста Неизвестного получили 20 из 60 финалистов конкурса. Церемония награждения прошла в Тюмени. Участие в ней приняли главный продюсер пермской компании Марина Пантелеева, режиссёры Ирина Лапшенкова и Валерий Подаруев.

В номинации «ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа» лучшей признали программу «Пульс-города».

Программа ГТРК «Пермь «Индустриальное реалити-шоу «Zавод» высоко оценено жюри конкурса и также стало лауреатом премии «ТЭФИ». Масштабные съёмки этого проекта проходили непосредственно в цехах березниковского предприятия «Азот» холдинга «УРАЛХИМ». Шестнадцать молодых людей боролись за реальные должности - победители получили работу на заводе. Полный охват аудитории реалити-шоу только в социальных сетях составил более 80 тысяч пользователей. А по телевизору, как утверждают социологи, проект посмотрели 60% березниковцев.