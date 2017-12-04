Пермь. Вести Спорт
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-Два турнира по дзюдо принесли пермякам награды. На Первенстве России в Иркутске бронзовым призёром в весовой категории до 70 килограммов стала пермячка Эльвира Камалова. На Первенстве страны по борьбе дзюдо среди слепых в Ульяновске медали серебряным номиналом завоевали Ирина Якимова и Наталья Овчинникова. "Бронза" у Линды Габдрашитовой. Пермских спортсменов тренируют Ильдар Мингалиев и Расим Закиров.
-Интерес к Первенству Пермского края по плаванию 2017 года превысил самые смелые ожидания организаторов. В трёх подгруппах юниоров не ниже 3-го спортивного разряда разыграли 72 комплекта наград.
- На Кубке мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров – спортсменов молодежного возраста до 23 лет в немецком Ицеле Анастасия Зуева завоевала бронзу на дистанции три тысячи метров и в масс-старте.
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