История России - в одно касание

Сразу в двух отреставрированных зданиях Речного и железнодорожного вокзалов на Перми-1 презентовали выставку «Россия – моя история». Уникальная интерактивная экспозиция представляет все главные вехи развития страны, начиная от Рюриковичей. Официально ее откроют 12 декабря, но кое-что самое интересное и необычное уже увидела наша съемочная группа.

Ради таких тестов хочется учить историю. Сотрудник Осинского музея Галина Клыкова уверена - нынешние школьники почти не воспринимают информацию без гаджетов. Здесь представлено их максимальное разнообразие - интерактивные киоски, сенсорные столы, панорамные кинотеатры и 3D-реконструкции.

Что такое «околица» или «сусеки», предлагают узнать с помощью тачскрина: одно касание и перед вами концентрат исторических фактов. Сегодня гости увидели экспозицию, посвящённую периоду правления Рюриковичей. Она разместилась на территории железнодорожного вокзала Перми-1. Через дорогу - на территории Речного - откроют выставку о династии Романовых и 2 выставки, посвященные истории 20 века. Оба здания после капитального ремонта.

Колоссальная работа историков и краеведов позволила сделать пермские стенды такими же объёмными и красочными. Всего здесь более пятисот единиц мультимедийного оборудования.

Страницы более чем тысячелетней истории государства здесь действительно оживают. Это смартбук - по сути, книга с чистыми листами, но в данном случае проекция даёт знания о житии Сергия Радонежского. Чтобы обеспечить работу всей выставки, ежечасно требуется 400 КВт электроэнергии. Не каждый из нас истратит столько и за два месяца.

Исторические парки уже работают в 13 регионах. 10 декабря к ним присоединится Санкт-Петербург, 12 - Пермь.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Удачное содержание общефедерального содержания, общероссийской истории, и этих элементов краеведения, о которых мы достаточно много говорили и здесь реализовали. У нас выставка, наверное, самая насыщенная по региональному контенту в России".

Первыми гостями выставки «Россия - моя история» станут школьники. Пожалуй, больше никто так детально не оценит уровень интерактивности экспозиций.