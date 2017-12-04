Снег опоздал на 3 недели
Как и обещали синоптики, в воскресенье в Прикамье выпал снег. Прогнозируется, что осадки продлятся целые сутки. Поэтому установился покров с опозданием от климатической нормы на 3 недели. При этом ночью будет по-прежнему морозно, а днем ноль или небольшой минус. Теплым должен быть весь декабрь.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Установится снежный покров высотой до 10 сантиметров в Перми. По востоку края прибавка снега будет более значительной. По южным районам, возможно, осадков так и не будет".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вести Пермь. События недели
Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!
Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?
Пермские спасатели отправили новогодний спецгруз
Определен подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста
Музей на колесах
Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома
На покупке автомобиля можно сэкономить
Пермские телебашни безопасны для жителей Перми
У Пермского края появился официальный гимн
Добавить комментарий: