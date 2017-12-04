Снег опоздал на 3 недели

Как и обещали синоптики, в воскресенье в Прикамье выпал снег. Прогнозируется, что осадки продлятся целые сутки. Поэтому установился покров с опозданием от климатической нормы на 3 недели. При этом ночью будет по-прежнему морозно, а днем ноль или небольшой минус. Теплым должен быть весь декабрь.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Установится снежный покров высотой до 10 сантиметров в Перми. По востоку края прибавка снега будет более значительной. По южным районам, возможно, осадков так и не будет".