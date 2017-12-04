Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Вести Пермь. События недели

История России - в одно касание →

Снег опоздал на 3 недели

смотреть видео

погода

Как и обещали синоптики, в воскресенье в Прикамье выпал снег. Прогнозируется, что осадки продлятся целые сутки. Поэтому установился покров с опозданием от климатической нормы на 3 недели. При этом ночью будет по-прежнему морозно, а днем ноль или небольшой минус. Теплым должен быть весь декабрь.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Установится снежный покров высотой до 10 сантиметров в Перми. По востоку края прибавка снега будет более значительной. По южным районам, возможно, осадков так и не будет".

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 04.12.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Вести Пермь. События недели

Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!

Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?

Пермские спасатели отправили новогодний спецгруз

Определен подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста

Музей на колесах

Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома

На покупке автомобиля можно сэкономить

Пермские телебашни безопасны для жителей Перми

У Пермского края появился официальный гимн


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Пермь. События недели

История России - в одно касание →

Обратите внимание

в Перми

В Перми наградили победителей чемпионата профессионального мастерства

Впервые в состязании профессионального мастерства приняли участие школьники.
смотреть видео читать04.12.2017 в 11:23
Метки: в Перми, Общество, Власть

История России - в одно касание

В Перми презентовали уникальную интерактивную выставку «Россия – моя история».
смотреть видео читать04.12.2017 в 10:57
Метки: в Перми, Общество, Культура

Снег опоздал на 3 недели

Как и обещали синоптики, в воскресенье в Прикамье выпал снег.
смотреть видео читать04.12.2017 в 10:35
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Вести Пермь. События недели

Обзор главных событий региона.
смотреть видео читать04.12.2017 в 10:11
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!

Спустя 12 лет после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа у нового региона появился собственный гимн.
смотреть видео читать04.12.2017 в 09:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Формула любви Елены Валюшкиной

В 55 лет всё только начинается, но и вспомнить есть что.
читать03.12.2017 в 14:09
Метки: В России, Кино, Общество, СМИ

По мукам пошла - сестру нашла!

Анна Чиповская и Юлия Снигирь получили главные роли сестер Булавиных в сериале «Хождение по мукам» из-за удивительного сходства.
читать03.12.2017 в 10:16
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Полный улёт

Жизнь артистов немыслима без перелетов. В «летучей» жизни хватает всякого!
читать02.12.2017 в 17:02
Метки: СМИ, Кино, В России, Общество

Семь дел «подполковника» Устюгова

В новом сезоне сериала «Ментовские войны» Роман Шилов становится начальником Управления уголовного розыска.
читать02.12.2017 в 14:20
Метки: Кино, В России, СМИ, Общество

Пермские спасатели отправили новогодний спецгруз

Более трех тысяч новогодних подарков собрали крупные пермские предприятия, силовики, органы власти, объекты торговли.
смотреть видео читать01.12.2017 в 16:43
Метки: в Перми, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

В Перми наградили победителей чемпионата профессионального мастерстваВ Перми наградили победителей чемпионата профессионального мастерства

История России - в одно касаниеИстория России - в одно касание

Снег опоздал на 3 неделиСнег опоздал на 3 недели

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!

Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?

Аэропорт. Стою у трапа самолетаАэропорт. Стою у трапа самолета

Формула любви Елены ВалюшкинойФормула любви Елены Валюшкиной

По мукам пошла - сестру нашла!По мукам пошла - сестру нашла!

Полный улётПолный улёт

Семь дел «подполковника» УстюговаСемь дел «подполковника» Устюгова

Новый год - в ледовом «Пермяче»Новый год - в ледовом «Пермяче»

Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в ПермиЗвезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Пермские спасатели отправили новогодний спецгрузПермские спасатели отправили новогодний спецгруз

Определен подрядчик строительства второй очереди Чусовского мостаОпределен подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста

Музей на колесахМузей на колесах

Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские домаМошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома

Россельхознадзор проводит конкурс среди СМИРоссельхознадзор проводит конкурс среди СМИ

15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января15-метровый провал у деревни Мостовая устранят не раньше января

На покупке автомобиля можно сэкономитьНа покупке автомобиля можно сэкономить

Пермский край отмечает день рожденияПермский край отмечает день рождения

Пермские телебашни безопасны для жителей ПермиПермские телебашни безопасны для жителей Перми

Пермь. Пульс городаПермь. Пульс города

У Пермского края появился официальный гимнУ Пермского края появился официальный гимн

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru