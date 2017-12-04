В Перми наградили победителей чемпионата профессионального мастерства. Это новая форма прежнего городского конкурса среди молодых рабочих, студентов. Впервые в состязании приняли участие школьники.

Ярмарка продукции - уже итог конкурсных испытаний, которые прошли 28 ноября. Участие в них приняли 26 предприятий, 9 образовательных учреждений и 9 школ, всего порядка 150 молодых людей. Выбор был не простой. Ведь специалистов к профессии готовят со школьной скамьи.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», председатель Пермского регионального отделения СоюзМаша России: "Конкурс дает возможность проявить себя, проявить свои способности. Конкурс дает возможность вырасти этому ростку в прекрасное дерево".

Борьба шла в 8 номинациях. Лучший станочник, менеджер, монтер, контролер, лаборант, столяр, цифровое производство. В этом году впервые участие в чемпионате приняли и школьники.

Необычных роботов, распечатанных на 3D-принтере, школьники разрабатывали дома. Главная задача была не только в том, чтобы придумать яркую индивидуальность, самое главное - нужно было их оживить.

По словам организаторов, главная задача таких состязаний - повышение престижа рабочих профессий и привлечение в них молодежи. Глава Перми Дмитрий Самойлов вручил победителям и призерам одной из номинаций дипломы и пожелал им дальнейшего профессионального развития.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Давайте договоримся о том, что вы и дальше будете двигаться вперед, будете двигаться сами, продвигать свои предприятия, на которых вы работаете, будете продвигать наш город и наш край".

Победа в чемпионате в первую очередь дала специалистам отличную возможность пополнить свое профессиональное портфолио.