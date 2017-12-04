Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе главных новостей Пермского края. Выпуск 3 декабря 2017 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе главных новостей Пермского края. Выпуск 3 декабря 2017 г.
Вести Пермь. События недели
Обзор главных событий региона.
|смотреть видео читать04.12.2017 в 10:11
Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!
Спустя 12 лет после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа у нового региона появился собственный гимн.
|смотреть видео читать04.12.2017 в 09:45
Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?
Бывший сотрудник ГИБДД Прикамья насиловал детей регулярно, он же убил первоклассника из Краснокамска.
|читать04.12.2017 в 09:18
Новый год - в ледовом «Пермяче»
Что ждет пермяков и гостей города в Новый год? Подготовка к новогодним праздникам уже началась.
|читать02.12.2017 в 10:12
Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми
В концерт войдут лучшие номера из репертуара балерины.
|читать01.12.2017 в 17:23
Формула любви Елены Валюшкиной
В 55 лет всё только начинается, но и вспомнить есть что.
|читать03.12.2017 в 14:09
По мукам пошла - сестру нашла!
Анна Чиповская и Юлия Снигирь получили главные роли сестер Булавиных в сериале «Хождение по мукам» из-за удивительного сходства.
|читать03.12.2017 в 10:16
Полный улёт
Жизнь артистов немыслима без перелетов. В «летучей» жизни хватает всякого!
|читать02.12.2017 в 17:02
Семь дел «подполковника» Устюгова
В новом сезоне сериала «Ментовские войны» Роман Шилов становится начальником Управления уголовного розыска.
|читать02.12.2017 в 14:20
Пермские спасатели отправили новогодний спецгруз
Более трех тысяч новогодних подарков собрали крупные пермские предприятия, силовики, органы власти, объекты торговли.
|смотреть видео читать01.12.2017 в 16:43
Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!
Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?
Аэропорт. Стою у трапа самолета
Формула любви Елены Валюшкиной
По мукам пошла - сестру нашла!
Семь дел «подполковника» Устюгова
Новый год - в ледовом «Пермяче»
Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
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