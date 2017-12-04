Наш Пермский край, у нас с тобой все впереди!

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гимн

1 декабря день рождения отметил Пермского края. 59-й субъект Российской Федерации был образован 1 декабря 2005 года в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Спустя 12 лет у нового региона появился собственный гимн. Давно известная песня теперь приобрела статус официальной.

В репертуаре академического хора «Млада» композиция «Мой Пермский край» уже не первый год. Но эта последняя запись – совершенно особенная. Впервые исполняют гимн региона.

Ольга Выгузова, руководитель академического хора «Млада»: "Очень много интонаций гимна, оптимистичное, убедительное произведение, с посылом на молодых".

В честь очередной годовщины объединения регионов и образования Пермского края детский ансамбль «Пэлянок» из села Архангельское перевел известную песню на коми-пермяцкий.

коми-пермяки

Законодательно оформить еще один символ региона впервые предложил экс-губернатор области Геннадий Игумнов. На обсуждение в региональный парламент вынес уже действующий глава Максим Решетников. Депутаты поддержали изменения в Устав, и уже знакомая композиция звучит в зале пленарных заседаний.

Автор музыки, частично и текста – Сергей Иванов – не скрывает, что изначально гимном композиция не была. Вариантов множество. Но в памяти остался только самый народный.

Теперь композиция - официальный символ региона. И статья 9 соответствующего закона гласит: при официальном исполнении присутствующие выслушивают гимн стоя, мужчины без головных уборов.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 04.12.2017 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?

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