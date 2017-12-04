Пожизненный срок или лечение: Какое наказание грозит маньяку-педофилу?

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убийца

В Пермском краевом суде начался процесс по делу маньяка, которого  год назад поймали в Оренбурге при попытке похитить девочку. Позже выяснилось, что бывший сотрудник ГИБДД Прикамья насиловал детей регулярно. Он же убил первоклассника из Краснокамска, которого добровольцы и следователи безуспешно искали несколько лет.

Первое судебное заседание о похищении и убийстве жителя Краснокамска - Кирилла У. - прошло в Пермском краевом суде. На скамье подсудимых Юрий Тиунов. Следователи полагают, что он может быть причастен к другим преступлениям, которые происходили на территории Пермского края.

В зале судебных заседаний Юрий Тиунов за решеткой сидит всего в нескольких метрах от родственников своих жертв. Их показывать нельзя, сам процесс проходит в закрытом режиме, и журналистов пускают только на пять минут.

Даже несмотря на закрытые двери, подробности страшных преступлений краснокамского педофила известны всей России. Его задержали в январе 2017 года в Оренбурге во время неудачной попытки нападения на 12-летнюю девочку. Он не успел причинить ей вреда.

Уголовное дело расследовалось почти год, в материалах больше 42 томов. Станислав Лунин занимался другим преступлением. В октябре 2013 года по пути из школы пропал 7-летний мальчик - Кирилл У. Его искали сотрудники МЧС, водолазы, криминалисты.

Станислав Лунин, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "В город Оренбург выехали сотрудники Следственного управления. Увидев нас и поняв, что мы из Перми, Тиунов очень сильно удивился и сказал, что он считал, что это преступление никогда не будет раскрыто, потому что оно было совершено без очевидцев".

Юрий Тиунов признается в этом преступлении и самое главное - указывает место, где было закопано тело жертвы. В дачном кооперативе, под теплицей, недалеко от Краснокамска оперативники обнаружили останки.

Всего в деле 6 эпизодов. Гособвинение настаивает на пожизненном заключении, адвокат просит отправить своего клиента на лечение.

Все судебные заседания будут проходить за закрытыми дверями, ведь подробности преступлений касаются несовершеннолетних. Прессу пустят только на оглашение приговора.

Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

Опубликовано: 04.12.2017 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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