Пермские спасатели отправили новогодний спецгруз

Сладкие подарки от прикамских спасателей и поздравительные открытки от школьников. Со двора главного Управления МЧС России по Пермскому краю отправился гуманитарный груз в Донецкую и Луганскую народную республику. Кроме сладких подарков в коробках упакованы письма, поздравительные открытки и поделки, которые смастерили учащиеся пермских школ для украинских сверстников. Более трех тысяч новогодних подарков собрали крупные пермские предприятия, силовики, органы власти, объекты торговли. Ящики с упакованными подарками загрузили в автомобиль КАМАЗ, он направится в Ногинский спасательный центр МЧС России, оттуда колонна с гуманитарным грузом направится в Украину.

Олег Попов, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "За неделю собрали. Через неделю подарки будут уже у адресатов, тех людей, которым сейчас важна как моральная поддержка, так и финансовая, материальная помощь. Чтобы люди знали, что они не одни, что они не брошены, что мы своих не бросаем".