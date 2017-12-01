Определен подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста
Как стало известно изданию «Коммерсант», Пермская концессионная компания определилась с подрядчиком строительства второй очереди Чусовского моста. Краевые власти были уведомлены, что победителем было признано АО «Стройтрансгаз», входящее в холдинг Геннадия Тимченко. О результатах тендера должны были доложить министру транспорта Максиму Соколову.
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