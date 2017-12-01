← Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома
Определен подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста →
Музей на колесах
С 1 декабря в вагоне повышенной комфортности электрички маршрута Пермь-2-Чусовская-Теплая гора появится музейная экспозиция. Она будет посвящена 180-летию железных дорог России, сообщили в пресс-службе РЖД. В салоне установят стенды с предметами быта от дореволюционных до советских времен. Стены украсят историческими фотографиями с изображением уральских станций паровозов. Уникальные экспонаты собраны железнодорожниками и предоставлены на выставку из домашних коллекций.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома
На покупке автомобиля можно сэкономить
Пермские телебашни безопасны для жителей Перми
У Пермского края появился официальный гимн
Заправляйтесь за «Спасибо»
Коллекция Строгановых: полное собрание шедевров
Суд добавит: Экс-министра приговорили к 6 годам колонии
Бюджет края принят окончательно
Историческое событие: В Перми открыли новый терминал аэропорта
Молодые профессионалы: В Перми прошел чемпионат профмастерства
Добавить комментарий: