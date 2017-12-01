Музей на колесах

С 1 декабря в вагоне повышенной комфортности электрички маршрута Пермь-2-Чусовская-Теплая гора появится музейная экспозиция. Она будет посвящена 180-летию железных дорог России, сообщили в пресс-службе РЖД. В салоне установят стенды с предметами быта от дореволюционных до советских времен. Стены украсят историческими фотографиями с изображением уральских станций паровозов. Уникальные экспонаты собраны железнодорожниками и предоставлены на выставку из домашних коллекций.