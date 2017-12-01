Мошенников «Кайзера» отправили в тюрьму за потемкинские дома
В Ленинском суде Перми завершился процесс над руководителями строительной компании «Кайзер», обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Оба бизнесмена были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как было доказано в ходе суда, с июля 2013-го по июнь 2015-м гендиректор и финансовый директор общества, заключив предварительные договоры купли-продажи квартир, похитили у дольщиков более 147 млн рублей.
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