Заправляйтесь за «Спасибо»
Новую акцию объявили на заправках Прикамья. Отныне на многих из них можно заправить свой автомобиль всего за 10 рублей. Более того, еще и уехать с дополнительными бонусами на банковской карте. Как это сделать?
Человеческие эмоции в современном исполнении - так встречает клиентов АЗС «Нефтехимпром» на улице Героев Хасана. Для Константина Самойлова, впрочем, это приятные бонусы, а выбор той или иной заправки основан на конкретных критериях.
Константин Самойлов, автовладелец:
- Важно качество топлива, которое предоставляет данная заправка, плюс скидка выходного дня. И появилось дополнительное предложение от заправки «Нефтехимпрома» - оплата бонусами «Спасибо».
Сбербанк выбрал эту сеть АЗС в качестве партнёра программы «Спасибо», в рамках которой за каждую покупку, оплаченную картой, на счёт клиента начисляются бонусы. Впоследствии их тратят - и если в аптеке, к примеру, оплатить можно только 50% стоимости покупки, здесь - почти полную. На практике это выглядит вот так: в баке 30 литров, при этом со счёта списано всего 10 рублей. Начисляют и списывают бонусы «Спасибо» при любой покупке - будь то бензин или кружка кофе.
Такой вариант оплаты автовладельцам предложат на всех 36 заправках «Нефтехимпром».
Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка: "Федеральная бонусная программа «Спасибо» от Сбербанка является крупнейшей в России программой банковской лояльности. Участниками программы может стать любой держатель банковской карты Сбербанка".
Также автовладельцам предлагают оценить новый формат заправок: можно выпить натуральный венский кофе и, не теряя времени, подзарядить телефон. Здесь же - выбрать товары в дорогу, магазин работает круглосуточно.
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