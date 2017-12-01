Коллекция Строгановых: полное собрание шедевров

В Пермской галерее открыли выставку, на которой представлено около 200 шедевров мирового искусства. Многие из них покинули стены Эрмитажа впервые. Все экспонаты из коллекции дворянского рода Строгановых, благодаря которым когда-то и возник Пермский край.

При входе на выставку зрителей встречают два портрета. Это Александр Сергеевич и Пётр Сергеевич Строгановы. Разница в возрасте между ними почти 100 лет, но прадеда и его внука объединят одно - они были страстными коллекционерами. Вещи из их домов представлены в Пермской художественной галерее.

Эта уникальная выставка построена так, чтобы зрители смогли не только насладиться подлинными шедеврами с 13-го по 19-й века, но и увидеть, какой интерьер был в домах у коллекционеров.

Тому, как располагались предметы искусства, Строгановы уделяли особое внимание. Так, например, для Фавна один из коллекционеров построил специальную комнату во дворце. Тем более, что изначально считалось, что его автор был Микеланджело. Позже выяснилось, что автор всё-таки другой, но это не помешало скульптуре занять место в постоянной экспозиции в государственном Эрмитаже.

Именно в Прикамье зарождался бизнес Строгановых, на деньги которого они смогли приобретать и сохранить все эти предметы искусства. Многие шедевры впервые покинули стены государственного Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи. Приехали они в Пермь для того, чтобы объединиться спустя много сотен лет. И только у пермяков есть уникальная возможность посмотреть семейную коллекцию Строгоновых в наиболее полном объеме.