Суд добавит: Экс-министра приговорили к 6 годам колонии

Приговор вынесли бывшему министру информационного развития и связи Пермского края Евгению Балуеву. По версии следствия он оказался причастен к хищению бюджетных денег во время реконструкции филиалов МФЦ. Прокурор попросил для экс-чиновника условный срок. Однако судья решил по-другому.

В Ленинском районном суде выносят приговор бывшему министру связи Пермского края Евгению Балуеву. Следствие полагает, что экс-чиновник причастен к хищению более 26 млн рублей при проведении ремонтов в многофункциональных центрах.

Накануне в зале суда Евгений Балуев свою вину признал полностью. До этого экс-министр частично погасил ущерб, внеся 1 млн 800 тысяч рублей. Поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В своем последнем слове Балуев напомнил, что при его руководстве Пермский МФЦ дважды становился лучшим в России. Балуев добавил, что в будущем хочет найти новую работу и заняться написанием диссертации. Обвинение попросило наказание в виде условного срока.

Виталий Копылов, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Стороной обвинения была предложена условная мера наказания с испытательным сроком 4 года. Оценка нынешнего приговора будет дана при его изучении".

Суд счел, что исправление чиновника невозможно без изоляции от общества и приговорил Балуева к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

Экс-министр был взят под стражу в зале суда. Защитник Балуева отметил, что их сторона намерена обжаловать приговор.

Сейчас под следствием находится бывшая заместитель директора МФЦ Наталья Гладкова. По одной из версий именно она курировала «строительные» проекты в многофункциональных центрах.

Ранее суд уже вынес приговор еще двум фигурантам этого уголовного дела - Иван Овчинников и Дмитрий Дымбрылов получили наказания в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в 250 и 350 тысяч рублей.