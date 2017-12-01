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Историческое событие: В Перми открыли новый терминал аэропорта

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аэропорт

Без преувеличения в Перми произошло историческое событие. В аэропорту «Большое Савино» торжественно открыли новый терминал. Трехэтажное здание площадью 30 тысяч кв.м сможет обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год, принимать до 9 самолетов одновременно. Что и как работает в просторном аэровокзале?

Уже официальный гимн Пермского края звучит в исполнении хора MusicAeterna, после чего - встреча первых пассажиров в новом терминале. 

Участниками открытия нового терминала стали министр транспорта России Максим Соколов и полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич и глава региона Максим Решетников. Оценили результаты, обсудили перспективы.

аэропорт

Строительство трёхэтажного терминала - часть федеральной программы развития транспортной системы России. Это самый большой объект края, который возведён за счёт частных инвестиций - около 5 миллиардов рублей.

Сегодня же было названо имя терминала, которое выбрали путём народного голосования. Большинство пермяков высказалось за привычное название - «Большое Савино».

Начинка нового терминала - это эскалаторы и лифты, 20 стоек регистрации и 4 линии багажа. Общая площадь комплекса почти 30 тысяч квадратных метров, это в четыре раза больше старого здания.

Это один из самых современных проектов в стране. Новый терминал сможет обслуживать до 2 миллионов человек в год и принимать одновременно до 9 самолётов.

Что касается сюрпризов, их оказалось достаточно - с открытием терминала пермяков поздравил музыкант Владимир Кузьмин.

Прежнее здание аэропорта в Перми, которое уже давно перестало справляться с потоком пассажиров, было открыто 50 лет назад. Тогда аэродром разместили на базе военного. Произошло это в 1965 году. Сам же вокзал построили только в 1967-м. Первым рейсом в тот момент стал самолет до Свердловска и обратно. Только в 1993 году «Большое Савино» получило статус международного. В начале нулевых годов здесь провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и с тех пор она стала длиннее. И вот теперь открыли новый терминал.

 

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 01.12.2017 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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