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Бюджет края принят окончательно

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором окончательном чтении главный финансовый документ региона на ближайшие три года. Среди прочего в бюджете заложены деньги на строительство 19 новых школ и развитие сельской медицины. Также запланированы рекордные суммы на ремонт дорог.

Доучившись до 11 класса, Андрей Санников никогда не задумывался о том, из чего формируется краевая казна. Но впервые лично на себе почувствовал, что одна строчка в бюджете может менять жизнь вокруг. Речь о строительстве нового здания 59-й пермской школы, на которое ученики уже возлагают большие надежды.

Андрей Санников:

- Я хочу, чтобы там, наконец-то, стали функционировать лаборатории, которые будут готовить детей более углубленно для будущих профессий.

В 59-й школе сейчас 1600 учеников, с новым корпусом будет больше. При этом можно будет полностью отказаться от второй смены. А 4 спортивных зала и современные лаборатории дают новые возможности в образовании.

Строительство новых школ - один из приоритетов в бюджете Пермского края. В ближайшие три года будет построено 19 зданий, 4 из них в краевом центре. С таким расчетом депутаты регионального парламента и поддержали проект бюджета во втором окончательном чтении.депутаты

Впервые в новейшей истории регионального парламента проект бюджета Пермского края утверждают до установления снежного покрова. И дело здесь не только в аномально теплом ноябре, просто у правительства появляется дополнительное время.

Весь декабрь для того, чтобы подготовится к новому году.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

- Это дает возможность в самое ближайшее время принять муниципальные бюджеты и объявить конкурсные процедуры.

Основные расходы бюджета пойдут на выплаты льготникам и зарплаты бюджетникам. В здравоохранении главным показателем станет доступность медицинской помощи. Здесь и большие планы по строительству ФАПов, привлечение кадров по новой программе «Земский фельдшер». В сельскую местность должен прийти быстрый интернет, чтобы в полной мере использовать возможности телемедицины. Точно также и спортивные объекты должны стать ближе к людям.

Ольга Антипина, заместитель председателя правительства Пермского края:

- Спорт должен приходить в дом каждого человека, каждый должен иметь возможность заниматься спортом рядом со своим домом. Более 200 объектов за ближайшие 3 года будет построено для дворового спорта.

Еще один приоритет бюджетных расходов - дорожное строительство. И если до этого уходящий год считали рекордным по объемам ремонта, то в следующем - дорожный фонд только увеличится.

Основные характеристики краевого бюджета, который сегодня утвердили депутаты таковы: доходы - чуть больше 115 миллиардов рублей, расходы превышают 120 миллиардов. При этом значительная часть средств будет перечислена в виде субсидий муниципалитетам. И если раньше деньги в основном шли на выравнивание финансовых возможностей территорий, то теперь краевые власти переходят к стимулированию. Больше получают те районы и городские округа, где растет налоговая база и местные власти работают над ростом экономического потенциала. Это хорошо видно на примере Березников, для них субсидии в 2018 году увеличиваются с 42 миллионов до 135.           

 

 

Метки: в Пермском крае, Власть, Деньги, Экономика

Опубликовано: 01.12.2017 в 10:13 в рубрике - Вести Пермь

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