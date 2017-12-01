Молодые профессионалы: В Перми прошел чемпионат профмастерства

На площадке техникума промышленных и информационных технологий проходит общегородское состязание «Молодые профессионалы Перми». Участие принимают полторы сотни специалистов 15 промышленных предприятий.

Обратный отсчёт - дополнительный стресс и дополнительный стимул для участников. На этой площадке борются за звание лучшего в номинации «Цифровое производство». И это только первый этап.

Иван Калмыков, член жюри конкурса профмастерства «Молодые профессионалы Перми»: «В первом этапе ребята должны разработать по чертежам три дэ-модель и понять, какой детали недостаёт. Задание - сконструировать её и дать задание станочнику. Сборщик по всем деталям - и недостающей - должен собрать полностью двигатель».

У каждого - свой рецепт достижения победы. Константин Ермаков- в футболке родного завода, в наушниках - любимая музыка. Чертёж, созданный им, передадут Андрею Плотникову, который и должен будет изготовить деталь - сначала на токарном, затем на фрезерном станке.

Андрей Плотников, оператор станков с программным управлением АО "ОДК-Пермские моторы": «Это дополнительная ответственность, потому что, например, кто передо мной делает сейчас задание, конструктор, может идеально выступить - уложится во время. А я могу где-то что-то не доделать. Получается, на меня ляжет ответственность».

Для «ОДК-Пермские моторы» такие конкурсы - традиция. Сегодня на площадке площадке техникума промышленных и информационных технологий проходит уже общегородское состязание «Молодые профессионалы Перми». Участие принимают полторы сотни специалистов 15 промышленных предприятий.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», председатель Пермского регионального отделения СоюзМаша России: «Один раз стартовав, человек получает и моральное удовлетворение - т.е. он замечен руководством предприятия, которое делает ставку на этого человека, доверяя ему более сложные задачи - и крайнее - участие в конкурсе «Ворлдскиллз».

«Пермские моторы» готовят кадры со школьной скамьи: поэтому в конкурсе теперь могут участвовать ребята с 14 лет. Михаил и Павел представят на суд жюри робота-джентльмена.

Михаил Токаренко, ученик школы №93 г. Перми: "Наша задача - собрать робота по 3D-модели, которую мы изготовили. Осталось только собрать и закрепить механизм, чтобы он работал".

В профмастерстве состязаются также станочники, электромонтёры, менеджеры и контролёры. Это самая женственная номинация, в то же время здесь - самые строгие специалисты. По сути, контролер – это последняя инстанция: изучив все параметры детали, Анна выносит вердикт - можно ли отдавать её в дальнейшую работу, например, на сборку авиадвигателя. Участие в городском конкурсе девушка принимает второй раз, в копилке уже есть третье место. Церемония награждения победителей прошла 30 ноября во Дворце молодёжи.