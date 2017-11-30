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← «Строгановы-коллекционеры»: в Пермь привезли шедевры из хранилищ Эрмитажа

«Оперный экстрим» раскрыл тайны закулисья

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Оперный экстрим

Пермскому театру оперы и балета исполнилось 147 лет. По традиции в свой праздник самых главных гостей – зрителей – пустили в святая святых – закулисье театра.

Миша, Оля и Лиза пытаются разгадать тайны гримерной комнаты и легенду балерины. Всего за 20 минут им необходимо найти ключ от двери и не опоздать на выступление.

Квест "Побег из гримерки" - это часть «Оперного экстрима», который в Пермском театре оперы и балета устраивают ежегодно. Это своеобразный день открытых дверей. Зрителям разрешается ходить по сцене, заглянуть в закулисье, во все репетиционные классы. Попробовать себя в роли дирижера, музыканта или балерины. Детально рассмотреть и даже примерить костюмы.

Оперный экстрим

Только во время "Оперного экстрима" можно поспать под классическую музыку, познакомиться поближе с музыкальными инструментами, пройти экспресс-тест на тип своего голоса, усовершенствовать навыки видеосъемки, посетить мастер-класс по росписи тканей, изготовлению головных уборов, встретиться с артистами и послушать лекции. Одну из них, например, посвятили механике балета. Речь шла о взаимодействии танца и физики.

Чайковский в колпаке

"Оперный экстрим" - это марафон событий, которые помогают открыть для себя первый музыкальный театр на Урале с новых сторон. Сотрудники называют этот проект самым неформатным и неформальным. В этом году акцию приурочили к 147-му дню рождения Пермского театра оперы и балета. А те, кто не успел или не смог разгадать все тайны закулисья, могут сделать это в следующем году.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.11.2017 в 18:02 в рубрике - Вести Пермь

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