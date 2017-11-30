«Строгановы-коллекционеры»: в Пермь привезли шедевры из хранилищ Эрмитажа

В Пермской художественной галерее 30 ноября открывается выставка из коллекций Государственного Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи под названием «Строгановы-коллекционеры». Выставка собрала воедино произведения искусства, связанные со знаменитым родом. Всего здесь будет показано около 200 шедевров западноевропейской и русской живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII-XIX веков, собранные Александром Сергеевичем и Павлом Сергеевичем Строгановыми.

Фёдор Светлаков, младший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного музея: "Мы начинаем выставку с части, которая посвящена коллекции Александра Сергеевича Строганова. Здесь мы цветом пытались восстановить и с помощью каких-то форм обстановку Строгановского дворца, такой какой она была, какой она изображена на акварелях, которые тоже представлены на выставке, и на оригиналах фотографий середины 19 века".