В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Юбилейный Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет в Перми. Событие мирового масштаба запланировано на ноябрь 2018 года. Прикамские мастера уже начали подготовку и даже провели генеральную репетицию перед главным стартом 4-летия. Поборолись за титулы победителей на Чемпионате России, который, кстати, также прошел в пермском доме спорта «Красава».

Михаил Лукин, мастер спорта, двукратный чемпион мира, 25-кратный чемпион России: "Последний раз проходил в 2008 году во дворце спорта «Молот». Приезжали из Америки, Японии, из других стран. Было 300 участников. Чемпионат России – подготовка к старту Чемпионата мира, где проверяют себя, готовятся и будем надеяться, что будет успех за нами, кто больше тренируется".