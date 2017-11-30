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Историю пермской журналистики собрали воедино
Собрать всю историю пермской журналистики воедино в Перми решили не просто так. В этом году Пермской краевой организации Союза журналистов России исполнилось 60 лет. Создание местного отделения в августе 1957 года связано с послевоенным временем, хрущевской оттепелью, с курсом страны на ликвидацию культа личности и демократизацию общества.
Как говорится, сапожник чаще всего бывает без сапог - и до сегодняшнего дня в Пермском Доме журналиста не было полноценного музейного уголка. Но теперь, благодаря усердию сотрудников и финансовой поддержке "Лукойл" история в фотографиях появилась на стенах пермского домжура.
На одном из фото Аркадий Гайдар со своим сыном. Писатель и журналист работал в здании, где сейчас располагается Пермский союз журналистов, а ранее редакция газеты "Звезда" с 1925 по 27-й годы.
На выставке, посвящённой 60-летию Пермского союза журналистов, представлено два стенда - один под заголовком «Друзья, прекрасен наш Союз!». Он посвящен людям. Другой показывает ключевые даты в истории создания союза.
Теперь эта уникальная выставка стала не только визитной карточкой Пермского Дома журналиста, но и увековечила имена самых достойных его членов, внеся свою лепту в историко-культурное наследие всего Прикамья.
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