Историю пермской журналистики собрали воедино

Собрать всю историю пермской журналистики воедино в Перми решили не просто так. В этом году Пермской краевой организации Союза журналистов России исполнилось 60 лет. Создание местного отделения в августе 1957 года связано с послевоенным временем, хрущевской оттепелью, с курсом страны на ликвидацию культа личности и демократизацию общества.

Как говорится, сапожник чаще всего бывает без сапог - и до сегодняшнего дня в Пермском Доме журналиста не было полноценного музейного уголка. Но теперь, благодаря усердию сотрудников и финансовой поддержке "Лукойл" история в фотографиях появилась на стенах пермского домжура.

На одном из фото Аркадий Гайдар со своим сыном. Писатель и журналист работал в здании, где сейчас располагается Пермский союз журналистов, а ранее редакция газеты "Звезда" с 1925 по 27-й годы.

На выставке, посвящённой 60-летию Пермского союза журналистов, представлено два стенда - один под заголовком «Друзья, прекрасен наш Союз!». Он посвящен людям. Другой показывает ключевые даты в истории создания союза.

Теперь эта уникальная выставка стала не только визитной карточкой Пермского Дома журналиста, но и увековечила имена самых достойных его членов, внеся свою лепту в историко-культурное наследие всего Прикамья.