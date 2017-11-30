Схема движения автобуса № 42 изменилась
С 30 ноября изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту №42 «Автовокзал-Аэропорт «Большое Савино». Автобус будет следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем заезжать к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал». Изменение было определено исходя из того, что авиарейсы будут осуществляться из двух терминалов.
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