Схема движения автобуса № 42 изменилась

С 30 ноября изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту №42 «Автовокзал-Аэропорт «Большое Савино». Автобус будет следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем заезжать к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал». Изменение было определено исходя из того, что авиарейсы будут осуществляться из двух терминалов.