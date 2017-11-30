В Перми начал работу экологический форум «В гармонии с природой», на котором представители экспертного сообщества, природоохранных органов, власти, заповедников, учреждений образования обсудят пути решения экологических вопросов и формирование экологической культуры населения. Помимо деловой части работает выставка экологических товаров.

Экологический форум проводится для обеспечения экологической безопасности, повышения уровня жизни в Перми и крае, развития и поддержки гражданской активности, позитивных общественных экологических инициатив и процессов вовлечения молодежи в экологическое движение.